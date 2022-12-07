Владимир Путин заявил, что вопрос демобилизации врачей Донбасса будет рассмотрен

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Фото: kremlin.ru

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека журналист Марина Ахмедова в ходе своего выступления сообщила президенту Российской Федерации Владимиру Путину о нехватке протезистов в Донецке, связанной с мобилизацией.

- В Донецке нет даже реабилитолога по ходьбе, потому что он тоже мобилизован, - говорит Ахмедова. – Нужно вернуть протезистов - об этом просят и гражданские, и военные.

- Что касается демобилизации некоторых специалистов, в том числе врачей, протезистов, конечно, это нужно рассмотреть, и мы обязательно это сделаем. Но здесь вообще нужно подойти более серьезно к этим вопросам, которые возникают, а именно поддержки и помощи, - ответил Владимир Путин.

Напомним, что ранее российский президент Владимир Путин дал поручение провести полную демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу. И оно было выполнено. Однако не все студенты Донбасса воспользовались правом на демобилизацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Награду вручил Владимир Путин: «Волонтером года» стал дончанин Владимир Тараненко

В Москве проходит международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2022, в котором принимают участие и представители Донбасса (подробнее)