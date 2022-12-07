В России с января увеличат минимальный размер оплаты труда до 16 242 рублей

Минимальный размер оплаты труда увеличится на 963 рубля с января Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Минимальный размер оплаты труда в России увеличится с января до 16 242 рублей, что больше предыдущей суммы МРОТ на 963 рубля. Соответствующий закон приняли в третьем чтении депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Госудмы.

— Государственная Дума приняла закон, увеличивающий минимальный размер оплаты труда. По сравнению с 2022 годом МРОТ с 1 января будущего года должен вырасти на 6,3 %, — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе Госдумы подчеркнули, что законом предлагается изменить порядок расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы. МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта.

Напомним, что ранее в Донецкой Народной Республике начал действовать российский минимальный размер оплаты труда. Он на 5034 рубля превышает действовавший до этого МРОТ. Сейчас размер минимальный размер оплаты труда — 15 279 рублей.

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