В ЛНР были ранены три сотрудника зернохранилища при обстреле Старобельска со стороны ВСУ

Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Старобельск. Фото: СЦКК ЛНР

Три сотрудника одного из крупнейших зернохранилищ, расположенных в северной части ЛНР, были ранены сегодня утром в результате обстрела города Старобельска украинскими войсками. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что огонь по городу велся противником из реактивной системы залпового огня производства США. Обстрел привел к повреждению помещений муниципального унитарного предприятия и ранению работающих там людей.

- В результате обстрела населенного пункта Старобельск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) ранено три сотрудника МУП «Старобельский элеватор», а также повреждены складские помещения и весовая предприятия, - проинформировали наблюдатели.

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