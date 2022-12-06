На Крытом рынке в Донецке сгорело 12 торговых павильонов и 2 автомобиля

Сотрудники МЧС локализировали огонь. Фото: t.me/RtrDonetsk

В администрации города Донецка уточнили информацию о повреждениях, нанесенных жилому фонду и инфраструктуре города в результате первой атаки «Градами» со стороны украинских силовиков.

Так, в частности, сообщается, что были зафиксированы разрушения в многоквартирных жилых домах по улицам 50 лет СССР, Челюскинцев и Ватутина - там выбиты стекла, повреждены крыши и балконы.

Также снова пострадало здание средней школы № 22, художественный музей, учебный корпус №7 Донецкого национального технического университета, Спасо-Преображенский кафедральный собор и бизнес-центр «Центавр Плаза». Были отмечены попадания в районе «Донбасс Арены».

- На Крытом рынке сгорело 12 торговых павильонов и 2 автомобиля, - проинформировал мэр города Алексей Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что как минимум 6 мирных жителей погибли сегодня в центре Донецка в результате массированных обстрелов ВСУ. Количество раненых еще уточняется.

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