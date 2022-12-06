В Луганске из-за проложенной с нарушениями электропроводки жители остались без крыши над головой

Потушить пожар было сложно из-за плотности застройки и захламленности самого жилья. Фото: МЧС ЛНР

Установленная с нарушениями электропроводка спровоцировала пожар, который уничтожил жилой дом в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Там уточнили, что инцидент произошел ранним утром 5 декабря на улице 3-я Строительная. Люди проснулись от громкого треска - горел шифер в соседнем доме, где проживала семейная пара. Люди бросились к спящим жильцам и разбудили их. Муж вынес супругу на улицу, а сам кинулся тушить крышу.

К тому моменту, когда прибыли пожарные, огонь уже охватил весь дом. Тушение пламени усложняла плотность застройки и захламленность самого жилья. Пожар успел уничтожить все на площади 50 квадратных метров.

По выводам спасателей, скорее всего, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

- Проводка была проложена от соседа под крышей с нарушениями, - пояснили они.

Сообщается, что сами хозяева дома остались живы, однако медики зафиксировали у них отравление продуктами горения и сильный стресс. От госпитализации люди отказались.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Более пятидесяти жилых домов и объектов инфраструктуры повреждены за сутки обстрелами в ДНР

По территории Республики были выпущены более 170 боеприпасов (подробнее)