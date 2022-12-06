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НовостиПолитика6 декабря 2022 8:08

Бои в Донбассе привели к бреши в радиолокационном поле ВСУ

Часть техники украинских войск была уничтожена в ходе боевых действий
Ирина ДМИТРИЕВА
Уничтожены две радиолокационные станции П-18 и 36Д6. Фото: УНМ ДНР

Уничтожены две радиолокационные станции П-18 и 36Д6. Фото: УНМ ДНР

В ходе боев за Донбасс были уничтожены две радиолокационные станции ВСУ и часть их военной техники. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: танк Т-72Б, две радиолокационные станции П-18 и 36Д6, пусковая установка комплекса С-300 (5П85Д), восемь единиц бронированной и автомобильной техники, - проинформировали в оборонном ведомстве Республики.

Там уточнили также, что в ходе боевых действий противник потерял в живой силе более 40 человек.

Тем временем в ЛНР сообщили о ликвидации 70 украинских военных. Такую информацию обнародовал официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Уничтожено до 70 человек личного состава, три танка, четыре бронетранспортера, один беспилотный летательный аппарат, 17 единиц специальной автомобильной техники, - заявил он.

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