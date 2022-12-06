Бойцам ЛНР доставят на передовую спальные мешки, теплые вещи и продукты питания

Гуманитарная помощь предназначена для военнослужащих Республики, находящихся на линии боевого соприкосновения. Фото: УНМ ЛНР

Защитникам ЛНР, находящимся на линии боевого соприкосновения, доставят спальные мешки, теплые вещи, обогреватели и продукты питания. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Республики.

Там уточнили, что сбор был организован сотрудниками православного телеканала «Спас» и неравнодушными россиянами.

- В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, теплые вещи, спальные мешки, маскхалаты, газовые грелки, берцы, шлемы, газовые обогреватели и много других необходимых для службы предметов, а также рисунки и письма от детей из России, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Как отметили в ведомстве, гуманитарная помощь поступит на передовую уже в ближайшее время. По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Артема Чернявского, при распределении груза основной акцент будет делаться в первую очередь на мобилизованных граждан.

Напомним, известный российский актер Дмитрий Певцов и фонд «Гольфстрим» и объявили о старте гуманитарной акции для Донбасса. Собранные средства пойдут на помощь детям Мариуполя, а также для одной из воинских частей.

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