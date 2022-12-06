В ЛНР ожидаются заморозки, власти открыли еще три пункта обогрева

С приходом холодов и ухудшением погодных условий на местах начали разворачивать пункты обогрева. Фото: Администрация Новопсковского района

В Луганской Народной Республике ожидаются заморозки до -15 градусов. С целью обеспечения безопасности граждан в условиях низких температур власти открыли еще три пункта обогрева. Они расположены в поселке городского типа Новопсков. Об этом сообщили в администрации Новопсковского района.

Там уточнили, что отапливаемые пункты находятся по следующим адресам: улица Школьная, 3 - управление труда и социальной защиты населения администрации Новопсковского района; улица Карла Маркса, 307-б - Новопсковский комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг); улица Карла Маркса, 286 - пункт временного размещения в здании бывшей гостиницы «Газовик».

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Свердловского района в Луганской Народной Республике открыли два пункта обогрева. Они работают ежедневно с 09:00 до 18:00 и расположены в поселке Бирюково по улице Ленина, 110 - Бирюковская амбулатория, а также в городе Червонопартизанск по улице Комсомольская, 7 - управление по обеспечению жизнедеятельности города Червонопартизанска.

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