Более пятидесяти жилых домов и объектов инфраструктуры повреждены за сутки обстрелами в ДНР

Последствия обстрела дома в районе кинотеатра «Звездочка» в центре Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам более тридцати раз. За это время ВСУ выпустили по ней 171 боеприпас из РСЗО «Град», ствольной артиллерии калибра 152 и 122 мм, танковых орудий и минометов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что под огнем украинской армии оказались районы девяти населенных пунктов Республики - Донецк, Зайцево, Горловка, Майорск, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка и Макеевка.

В результате обстрелов погибли и пострадали мирные люди, в том числе подросток.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели четырех гражданских лиц в Киевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц, в том числе девочка-подросток 2005 года рождения, в Киевском и Ворошиловском районах Донецка, Александровке, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что вследствие попаданий снарядов были повреждены 42 дома и 10 объектов гражданской инфраструктуры в ДНР.

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