В Луганске юные пациенты больниц получили подарки из «Коробки храбрости»

Дети с восторгом приняли подарки. Фото: «Луганьмедиа».

Волонтеры передали юным пациентам луганских больниц подарки, собранные в рамках акции «Коробка храбрости». Игрушками, канцтоварами и книгами активисты порадовали пациентов Луганской республиканской детской клинической больницы и Луганской детской больницы № 3.

Акцию в РФ ежегодно проводят сторонники партии «Единая Россия». В ЛНР «Коробка храбрости» впервые стартовала в середине ноября. Она заключается в сборе подарков для детей, проходящих длительное лечение. Также в Республике собранное доставят на освобожденные территории и в пункты временного размещения вынужденных переселенцев.

- Сегодня нашими волонтерами подарки будут доставлены не только в Луганске, но и во многих других городах, в том числе в детские больницы. Надеемся, что ежегодно мы будем принимать дальнейшее участие в этой акции, - сказала представитель рабочей группы Центрального совета сторонников «Единой России» по вопросам сотрудничества с ЛНР Антонина Машкова.

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