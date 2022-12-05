В центре Донецка число погибших от обстрелов ВСУ возросло до четырех человек

Число погибших от обстрелов ВСУ возросло до четырех человек. Фото: ДНР Онлайн

В результате обстрелов ВФУ центра Донецка число погибших возросло до 4 человек, еще 3 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороне ДНР.

До этого официально подтверждалась гибель мужчины возле «Донецк-Сити». Также в соцсетях жители писали о том, что на Исаковского погибли трое.

Продолжает поступать информация о последствиях обстрелов Киевского и Ворошиловского районов. О них в своем телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Зафиксированы повреждения многоквартирных жилых домов в районах кинотеатра «Звездочка», Таманского проспекта, ЖК «Липки», проспекта Ватутина, стадиона «Олимпийский», бизнес-центра «Столичный».

Кроме того, повреждена кровля и остекление окон в средней школе № 46. Также выбито остекление и посечены фасады в детском саду № 171 (Киевский район) и №3 (Ворошиловский район).

Зафиксирован прилет в крышу многоквартирного жилого дома недалеко от кинотеатра «Звездочка» (разрушена почти половина дома) и в дом в районе больницы Вишневского.

Это далеко не полный перечень последствий обстрелов.

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