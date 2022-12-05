Президент РФ Владимир Путин наградил руководителя Народной дружины ДНР Владимира Тараненко

Владимир Путин вручил Владимиру Тараненко награду. Фото: Скриншот видео ТГ/Пушилин

Сегодня, 5 декабря, Президент РФ Владимир Путин объявил победителя номинации «Волонтер года» премии #МЫВМЕСТЕ. Им стал руководитель Народной дружины ДНР Владимир Тараненко, который вместе с товарищами эвакуировал более 30 тысяч жителей Донецкой Народной Республики.

- Слово волонтер — оно такое международное. А вот доброволец — это, по-моему, чисто наше, российское. В нем заложен огромный смысл. Вот это суть, сердцевина всего движения и каждого из вас. Спасибо вам большое, — сказал глава государства.

В свою очередь Тараненко, получив награду, поблагодарил всех граждан России за поддержку волонтерского движения и Донбасса. Он отметил, что награда свидетельствует, что волонтеры на правильном пути.

- Это заслуга большой команды Народной дружины, - сказал Тараненко.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил Владимира Тараненко, всех волонтеров с наградой.

- Очень заслуженная награда, поздравляю! Как бы ни обстреливали Республику, волонтеры всегда там, где помощь людям нужнее всего. Им часто говорят спасибо те, кто получил поддержку. Ну а сегодня, в День добровольца, волонтеры, конечно, получают особые слова благодарности, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

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