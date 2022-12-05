Специалисты из Москвы помогли Донецку подготовить к зиме более 700 объектов

Сейчас московские коммунальщики помогают донецким поддерживать стабильную работу систем жизнеобеспечения. Фото: МинЖКХ ДНР

Более 700 различных объектов, в том числе соцучреждения и инженерные сети, подготовлены к осенне-зимнему периоду в Донецке при участии столичных специалистов. Об этом сегодня сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

- Более чем на 700 объектах завершены необходимые мероприятия, они полностью готовы к эксплуатации в зимний период, — заявил Бирюков.

Речь идет о социальных, культурных, спортивных, образовательных и медицинских учреждениях, объектах дорожной инфраструктуры, инженерных сетях и котельных. Работы проводились в рамках программы подготовки города к зимнему периоду.

На объектах одновременно были задействованы более двух тысяч специалистов и почти 240 единиц техники. Сейчас столичные коммунальщики помогают донецким поддерживать стабильную работу систем жизнеобеспечения. Прежде всего – отопления. На прошлой неделе в город приехали дополнительно 20 бригад. Они приступили к ремонтам теплотрасс, жилых домов и соцобъектов, поврежденных обстрелами. Работы ведутся круглосуточно.

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