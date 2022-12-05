Защитники Донбасса за сутки уничтожили более 50 украинских боевиков, танк и пять артиллерийских орудий

Защитники Донбасса продолжают уничтожать живую силу и технику украинских оккупантов. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за сутки уничтожили более 50 украинских боевиков. Об этом сегодня сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 2 самоходные артиллерийские установки (2С7 «Пион» и 2С3 «Акация»), 1 танк (Т-64БВ), 7 единиц бронированной и автомобильной техники, уничтожен 1 полевой пункт управления БпЛА. Потери в живой силе противника составили более 15 человек, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Потери киевских силовиков от огня Народной милиции ЛНР составили до 35 военнослужащих.

- Уничтожено до 35 человек личного состава, два бронетранспортера, три артиллерийские установки, 12 единиц специальной автомобильной техники, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВФУ нанесли массированный удар по Донецку: под огнем оказались районы «Донбасс Арены» и бульвара Пушкина

Сообщается, что есть пострадавшие (подробнее)