ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по общежитиям в Алчевске, где проживали переселенцы и строители

Учебный корпус ДонГТИ получил повреждения. Фото: Администрация Алчевска

Вооруженные силы Украины рано утром 5 декабря обстреляли Алчевск из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, по городу выпущены шесть ракет. Три человека, по предварительным данным, стали жертвами обстрела, минимум 15 человек ранены. Об этом сообщил глава администрации города Альберт Апшев.

- Предварительно, один человек погиб, еще двое погибших находятся под завалами. МЧС занимается извлечением. Также у нас пять травмированных в тяжелом состоянии, еще более 10 обратились за первой медицинской помощью, - сообщил Апшев.

Повреждены три общежития ДонГТИ (Донбасского государственного института), которые также являлись и пунктом временно размещения переселенцев. Здесь же находились строители, которые помогали восстанавливать Республику.

- Одно из зданий находится в критическом состоянии – с обрушением с девятого по шестой этаж. В двух остальных наблюдается повреждение кровельного покрытия, а также нарушено остекление. Коммунальные службы занимаются разбором завалов, закрывают тепловой контур, сливают систему теплоснабжения, - сообщил мэр города.

Напомним, утром 4 декабря ВСУ выпустили по Алчевску четыре ракеты из HIMARS. Повреждения получили Индустриальный техникум ДонГТИ и общежитие техникума.

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