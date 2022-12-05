В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ получили ранения 12 мирных жителей, в том числе двое детей

В Донецке украинский снаряд разорвался возле «Донбасс Арены». Фото: ТГ/Кулемзин

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 34 раза открывали огонь по территории Республики, выпустили 153 снаряда и мины.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 155, 152 и 122 мм. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм.

Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Новолуганское, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Майорск, Троицкое, Каштановое, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка.

В результате обстрелов получили ранения 12 мирных жителей, в том числе двое детей 2012 и 2007 г.р., в Куйбышевском, Киевском и Ворошиловском районах Донецка, а также ранее освобожденном Новолуганском.

Повреждены 40 домостроений в Куйбышевском, Петровском, Киевском и Ворошиловском районах Донецка, Никитовском районе Горловки и Александровке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.

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