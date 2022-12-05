Ночью украинские боевики ударили из «Града» по центру Донецка, горят дома

Горит здание на улице Артема, 7. Фото: Скриншот видео wargonzo

Сегодня, 5 декабря, украинские боевики ударили из «Града» по центру Донецка, горят дома. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- В 2:49 был обстрелян Ворошиловский район. Из населенного пункта Тоненькое выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». В результате попаданий в районе Пожарной площади произошло возгорание 2 зданий, в нескольких домах нарушено остекление. Подробности уточняются, — написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

Стало известно, что загорелись здание на улице Артема, 7, а также здание на Постышева, 21, где находятся ритуальные услуги. Зафиксирована воронка рядом с конечной остановкой трамваев на «Пожарке».

Напомним, что вчера также центр Донецка попал под обстрел РСЗО «Град». Под огнем оказались район «Донбасс Арены», здание «Комтел», бульвар Пушкина и улица Челюскинцев. В результате в Ворошиловском районе получили ранения три женщины 1957 г. р.

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