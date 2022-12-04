Количество раненых в центре Донецка увеличилось до трех

От снарядов ВФУ пострадали также Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Число мирных жителей, которые получили ранения в результате обстрела Ворошиловского района Донецка, увеличилось до трех. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Челюскинцев, 153 «а» ранения получили две женщины 1957 годов рождения, а на бульваре Пушкина, 5 пострадала женщина 1957 года рождения. По состоянию на 21:30 общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ за 4 декабря 2022 года составляет 10 человек. Среди них ребенок 2012 года рождения, — отметили в ведомстве.

Напомним, что сегодня украинские боевики нанесли массированный удар по центральному району Донецка. Под огнем оказался бульвар Пушкина, территория стадиона «Донбасс Арена» и улица Челюскинцев.

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