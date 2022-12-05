В ЛНР пострадавшие от обстрелов ВСУ дети и их родители отправились на отдых в Сочи

Поездка рассчитана на две недели, в ней дети будут вместе с родителями. Фото: ВПП «ЕР»

Группа детей из ЛНР при помощи партии «Единая Россия» отправилась на отдых в Сочи. Поездка рассчитана на две недели, в ней дети находятся вместе с родителями. Некоторые юные жители Республики из этой группы ранее проходили лечение и восстановление в ведущих клиниках столицы.

Помимо отдыха и реабилитации в Сочи для детей организуют познавательную программу.

- Это дети, раненые, пострадавшие в результате обстрелов, дети с особенностями развития. Конечно, мы делаем акцент на тех ребятах, которые живут на территориях, где сегодня есть сложности. Допустим, в Лисичанске очень тяжелая бытовая ситуация - нет света, воды, есть сложности с интернетом, с возможностью обучения. Такая же ситуация в Троицком, Свердловске. Самое главное, что теперь у детей есть возможность немного переключиться от этих тревог, - сказала вице-спикер Госдумы РФ, замсекретаря Генерального совета «Единой России», руководитель штаба партии по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.

Ранее она совместно с фондом помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» передала одежду и другие необходимые вещи детям из Первомайска. Также Анна Кузнецова передала медикаменты и подарки юному жителю Луганска Денису Украинцеву, страдающему сахарным диабетом первого типа.

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