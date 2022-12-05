«Единая Россия» займется решением системных вопросов учреждений соцзащиты ЛНР

Инвалиды поделились с вице-спикером Госдумы своими проблемами и переживаниями. Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ

Штаб по гуманитарному сотрудничеству партии «Единая Россия» займется решением системных вопросов учреждений социальной защиты ЛНР. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы РФ, замсекретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова в ходе визита в Ровеньковский комплексный центр социального обслуживания населения.

- Две задачи сейчас стоят: первая - это, конечно, помощь с улучшением состояния материально-технической базы этого здания, - сказала Кузнецова.

Следующей задачей она назвала оказание поддержки подопечным центра в решении их проблем. В том числе они касаются благоустройства жилья, получения медпомощи, оформления документов.

- Все их и в частном порядке максимально быстро постараемся решить. И понятно, что часть вопросов системны. Штаб по гуманитарному сотрудничеству «Единой России» (его возглавляет Кузнецова – Авт.) как раз все ведомства объединяет. И некоторые из них, я считаю, будет правильно вынести на общее обсуждение. Потому что вопрос сопровождения, реабилитации, выдачи документов в таких учреждениях вообще не должен вызывать вопросов, - подчеркнула Кузнецова.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Луганский дом ребенка привезли питание, которое собрали меценаты и простые жители Санкт-Петербурга

Благотворительную акцию провели активисты «Невского фронта» (подробнее)