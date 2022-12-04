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НовостиПолитика4 декабря 2022 18:57

Больше 60 тысяч детей прошли медосмотры в новых регионах России

Диспансеризация продлится до 31 мая 2023 года
Виктория ПОДАРОВА
Группы медиков едут на помощь донбасским коллегам со всей территории России. Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области

Группы медиков едут на помощь донбасским коллегам со всей территории России. Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области

Профилактические медицинские осмотры на новых территориях России прошли более 60 тысяч детей. По их результатам под диспансерное наблюдение передано 7 613 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

— Для проведения профосмотров детей в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях Минздравом России сформированы 31 бригада, в составе которых более 450 медицинских работников, — отметили в пресс-службе.

В Минздраве подчеркнули, что 570 детям было рекомендовано обследование и лечение в условиях стационара, в том числе плановое хирургическое лечение, а 36 детей были направлены на лечение в ведущие федеральные центры.

Ожидается, что обследование всех детей продлится до конца учебного года.

Напомним, что сегодня девять детей из ДНР выехали на лечение в федеральные медучреждения России. Они нуждаются в оказании узкоспециализированной медицинской помощи по разным профилям.

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