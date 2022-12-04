Союз операторов рекламы и Минобороны России передали в Мариуполь 35 тонн гумпомощи

В город доставили 35 тонн помощи. Фото: t.me/glavamariupol

Союз операторов наружной рекламы при поддержке Минобороны РФ, Центрального спортивного клуба Армии и Общероссийского Народного Фронта передали в Мариуполь 35 тонн гуманитарной помощи. В нее пошли матрасы, постельное белье и предметы личной гигиены. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

— Хочу выразить слова благодарности Дмитрию Саблину, для которого помощь Мариуполю стала главной гуманитарной миссией. Наш земляк создал настоящий штаб – команду неравнодушных соотечественников, которые день за днем делают все возможное, чтобы оказать нужную и своевременную помощь тем, кто в ней крайне нуждается, — подчеркнул мэр.

Иващенко добавил, что матрасы, постельное белье, предметы личной гигиены получат горожане, которые в силу разных обстоятельств оказалась в сложной жизненной ситуации.

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