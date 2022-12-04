Снаряды ВФУ разорвались на территории «Донбасс Арены»

ВФУ продолжают обстреливать центральные районы города. Фото: Кулемзин/ТГ

Снаряды украинских боевиков разорвались на территории стадиона «Донбасс Арена» в Донецке. На территории стадиона поврежден киоск, ограждение и дорожное покрытие. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— 16:36 вражеские формирования Украины снова выпустили в направлении Ворошиловского района 2 ракеты из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Очевидцы сообщают о разрушениях на «Донбасс Арене» и улице Челюскинцев, — отметил мэр.

Кулемзин подчеркнул, что информация о последствиях обстрела продолжает поступать. Глава города призвал дончан максимально ограничить перемещения по улице.

Тем временем прямое попадание украинского снаряда в многоквартирный дом зафиксировано на улице Челюскинцев. По сообщениям очевидцев, разрывы снарядов было слышно на бульваре Пушкина, возле Главпочтампта и бывшего гастронома «Москва».

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