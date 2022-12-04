ВФУ обстреляли Алчевск с применением РСЗО HIMARS

Украинские снаряды повредили здание колледжа и общежития. Фото: СЦКК ЛНР

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Алчевску в Луганской Народной Республике. В результате обстрела повреждения получил техникум и общежитие. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела города Алчевск с применением американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS повреждения получил Индустриальный техникум ДонГТИ и общежитие техникума. Противником было выпущено 4 ракеты типа M31 GMLRS, — отметили в ведомстве.

В СЦКК Луганской Народной Республики отметили, что обстрел произошел около семи утра.

В ведомстве добавили, что обстрелу также подвергся населенный пункт Кременная. По городу было выпущено два снаряда калибром 155 мм около 11:50. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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