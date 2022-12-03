Чемпион мира по боксу Денис Лебедев передал спецоборудование и теплые вещи бойцам ЛНР на передовой

Денис Лебедев (слева) лично приехал на позиции, чтобы помочь в передаче военного груза, а также пообщаться с военнослужащими. Фото: НМ ЛНР

Известный российский боксер, чемпион мира Денис Лебедев передал специальное оборудование и теплые вещи военнослужащим 2-го армейского корпуса, выполняющим задачи на передовой. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

Сбор средств осуществлялся в рамках проекта «Все для Победы», организованного общественным движением «Общероссийский народный фронт». Лебедев лично приехал на позиции, чтобы помочь в передаче военного груза, а также пообщаться с военнослужащими.

- Совместно с Народным фронтом сделали, можно сказать, направленный сбор - привезли спальные мешки, квадрокоптеры, бензопилы, лопаты, теплую одежду, маскхалаты - все, в чем нуждаются наши военные. Постарались максимально, - сказал спортсмен.

Он добавил, что рад лично поучаствовать в организации гуманитарной помощи.

Военнослужащий 2-го армейского корпуса с позывным «Бизон» от лица командования и личного состава поблагодарил Лебедева, ОНФ и всех жителей России, оказывающих помощь фронту.

- Лозунг «Все для фронта! Все для Победы!» действительно имеет под собой почву. В очередной раз приятно осознавать, что наши люди, наши жители большой бескрайней Родины не остаются в стороне, - сказал военнослужащий.

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