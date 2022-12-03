Глава ДНР возложил цветы к мемориалу «Памяти павших» в День Неизвестного солдата

Денис Пушилин возложил цветы к мемориалу «Памяти павших» в парке Ленинского Комсомола в Донецке. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин возложил цветы к мемориалу «Памяти павших» в парке Ленинского Комсомола в Донецке. Таким образом, руководитель региона отметил подвиг Неизвестного солдата.

- Когда геройски погиб человек, имя, звание, подвиг которого известны, — это одно. Ему воздаются почести, посмертные награды, его имя прославляется. А вот мужественно отдать свою жизнь за Родину, внести свой вклад в Победу и остаться безымянным — это стоит особого почитания. Именно поэтому у нас такое отношение к могилам Неизвестного Солдата, — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Руководитель Республики возложил цветы к мемориалу «Памяти павших», который был установлен в честь советских воинов, погибших в 1941 году — начале Великой Отечественной войны. Памятник открыли в 2020 году, во время торжеств к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

День Неизвестного солдата отмечается ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами.

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