Компартия России открыла региональное отделение в ЛНР

Депутат Госдумы Казбек Тайсаев наградил памятными медалями партии демобилизованных студентов. Фото: ЛИЦ

Открытие регионального республиканского отделения Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) состоялось в Луганске. Учредительная конференция прошла в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной.

В ходе тайного голосования члены КПРФ избрали комитет партии для работы в Республике, членов контрольно-ревизионной комиссии, а также первого секретаря регионального отделения КПРФ в регионе. Им стал ранее возглавлявший общественное движение «Союз коммунистов Луганщины» Игорь Гуменюк.

- Мы будем проходить регистрацию после сегодняшней учредительной конференции в Министерстве юстиции Российской Федерации, дабы легализировать данную политическую партию на территории ЛНР. Чтобы быть официально представительством КПРФ, в правовом и политическом поле на территории Республики, - рассказал депутат Народного Совета ЛНР Александр Ермоленко.

В завершение учредительного собрания депутат Госдумы, секретарь Центрального комитета КПРФ Казбек Тайсаев наградил памятными медалями партии демобилизованных студентов Республики - кандидатов в члены КПРФ, военнослужащих Народной милиции ЛНР, сторонников КПРФ и руководителей инициативных групп из городов и районов Республики.

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