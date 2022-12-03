В ДНР созданы более 70 ремонтных бригад для устранения аварийных ситуаций в отопительный период

Более 400 специалистов задействованы в ремонтно-аварийных бригадах. Фото: «Вода Донбасса»

Более 400 специалистов задействованы в ремонтно-аварийных бригадах, созданных в городах и районах ДНР на период отопительного сезона. Об этом сегодня заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин на оперативном совещании с местными властями.

- Из докладов следует, что все котельные дают тепло, но остается острой проблема порывов и гидроударов. Для оперативного реагирования и устранения аварийных ситуаций сформированы и укомплектованы регионами-шефами 74 бригады, включающие 404 специалиста и 113 единиц техники, — сказал Пушилин.

Он добавил, что аварийные бригады не созданы в Дебальцево, Шахтерске Макеевке, Амвросиевском и Новоазовском районах, Пушилин потребовал от местных властей разъяснить ситуацию.

Также на совещании обсуждалась помощь в ремонте частных домов, поврежденных боями. Пушилин заверил, что местным администрациям выделены средства для приобретения стройматериалов и выдачи их населению.

- Донецк, Горловка, Макеевка и ряд районов не заключили договоры на их приобретение. До среды сделать обязательно, — подчеркнул он.

По последним данным, более 24 тыс. человек подали заявления на получение компенсаций за утраченное жилье и имущество, рассмотрено — боле 14,8 тыс., одобрено — более 9,5 тыс.

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