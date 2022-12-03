Директор Росгвардии РФ проверил подразделения в ЛНР и вручил награды отличившимся бойцам

Генерал армии Виктор Золотов поблагодарил бойцов за службу. Фото: Росгвардия РФ

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов посетил подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в ЛНР и вручил награды отличившимся военнослужащим. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Директор Росгвардии проверил организацию служебно-боевой деятельности, оценил условия службы и быта сотрудников и военнослужащих Росгвардии, побеседовал с личным составом, обратив особое внимание на обеспечение росгвардейцев современным вооружением и техникой.

Виктор Золотов вручил государственные награды отличившимся в ходе специальной военной операции росгвардейцам. Среди высоких наград - ордена Мужества, «За заслуги перед Отечеством», медали Суворова, «За отвагу».

- Личный состав демонстрирует высокий профессионализм, мужество и отвагу, взаимопомощь и выучку. Благодарю вас за профессиональную работу, - поблагодарил директор Росгвардии.

Он отметил, что помимо выполнения служебно-боевых задач, сотрудники и военнослужащие Росгвардии оказывают помощь местному населению - помогают продуктами и медикаментами, осуществляют охрану и сопровождение колонн с гуманитарными грузами, обеспечивают охрану общественного порядка.

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