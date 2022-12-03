Для детей Донбасса дадут серию мастер-классов именитые спортсмены России

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» начала в ДНР и ЛНР реализацию проекта «Чемпионы — детям Донбасса». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ЕР.

- Единая Россия и Молодая Гвардия Единой России запустили проект «Чемпионы — детям Донбасса». Он будет реализован в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Старт проекту дали в Шахтерске в ДНР, где для детей мастер-класс по боксу провел депутат Госдумы, чемпион России и мира по боксу Дмитрий Пирог, — сказано в сообщении.

Предполагается, что в проекте также примет участие Федерация бокса РФ.

- В Мариуполе уже открыли секции по самбо и боксу, регулярно проводим соревнования по футболу. Будем проводить мастер-классы с участием именитых спортсменов, а также соревнования на кубок «Молодой Гвардии», — говорит координатор МГЕР по Уральскому федеральному округу, руководитель Тюменского регионального отделения организации Владимир Сбитнев.

Проект «Чемпионы — детям» зародился в Краснодарском крае при поддержке благотворительного фонда «Доступный спорт».

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