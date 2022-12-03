В Снежном от ракетного удара ВСУ уничтожены два автобуса и еще 17 получили повреждения

Уничтожены два автобуса и 17 повреждены на крупнейшем частном автотранспортном предприятии Снежного. Фото: Скриншот видео ТГ/ЧП Донецк

Сегодня, 3 декабря, ночным обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины уничтожены два автобуса и 17 повреждены на крупнейшем частном автотранспортном предприятии Снежного. Об этом сегодня ДАН сообщил глава администрации города Александр Скворцов.

- Автотранспортное частное предприятие — две единицы техники (автобусы) уничтожены, 17 — повреждены. Машины предприятия задействованы на городских, междугородных и международных маршрутах. Это крупнейшее наше частное автотранспортное предприятие, — сказал Скворцов.

Он добавил, что жертв и пострадавших среди гражданских нет. На транспортном сообщении повреждение машин существенно не отразится, заверил мэр. По его словам, удар был нанесен этой ночью, предположительно из американской РСЗО HIMARS.

Отметим, что в этом году данное предприятие уже попадало под обстрел. Тогда осколками был посечен транспорт. Оно расположено на окраине Снежного, примерно в полукилометре от местной автостанции.

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