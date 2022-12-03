В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли пятеро мирных жителей, еще 14 получили ранения

В Донецке часть украинской «градины» влетела жителям прямо в окно. Фото: ДНР Онлайн

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 33 раза открывали огонь по территории Республики, выпустили 145 ракет, снарядов и мин.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Град», артиллерию 155 мм. На шахтерском – РСЗО «Himars». На ясиноватском – РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномет 120 мм.

Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики: Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Майорск, Пантелеймоновка, Новоселовка, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район).

В результате обстрелов погибли 5 мирных жителей в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Шахтерске. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц, в т.ч. ребенок 2012 г.р., в Киевском и Ворошиловском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, Шахтерске и Ясиноватой.

Повреждено 41 домостроение в Киевском, Петровском, Куйбышевском и Ворошиловском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также 12 объектов гражданской инфраструктуры.

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