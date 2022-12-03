Мэр Москвы Сергей Собянин встретился в ЛНР с военнослужащими, медиками и школьниками

Сергей Собянин пообщался бойцами, мобилизованными из Москвы. Фото: ТГ/Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в ЛНР встретился с военнослужащими на передовой, московскими медиками, работающими в Луганске, и учащимися Луганского учебно-воспитательного комплекса (УВК) имени летчика-космонавта Георгия Берегового. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

- Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты. На линии работают тысячи работников городского хозяйства. Сегодня побывал на месте. Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое, - написал мэр российской столицы.

Собянин также посетил первый корпус УВК, восстановленный москвичами после обстрелов со стороны ВСУ.

- Мы его полностью перестроили. Как и обещал детям, занятия после многолетнего перерыва возобновились, - написал Собянин.

Кроме того, мэр Москвы встретился с московскими медиками, работающими в Луганской городской многопрофильной больнице № 7.

Напомним, между столицами России и ЛНР установлены побратимские связи. Также Москва и ЛНР подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

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