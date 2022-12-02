Бывший боец батальона «Сомали» обратился к Владимиру Путину с просьбой создать в ДНР центр реабилитации

Бывший военнослужащий ДНР Вадим Серик рассказал Путину о своей идее реабилитации раненых. Фото: kremlin.ru

Раненые бойцы должны получать все необходимые средства для скорейшей реабилитации. Такое мнение выразил Президент России Владимир Путин в ходе проведения видеоконференции с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Одним из его собеседников выступил бывший боец батальона «Сомали» Вадим Серик, который в 2015 году получил тяжелое ранение под Донецком и стал инвалидом-колясочником.

С тех пор у парня появилась мечта - чтобы в ДНР появился реабилитационный центр для пострадавших граждан. В реализации этой идеи он попросил помочь российского президента.

Владимиру Путину инициатива понравилась.

- Нужно реализовать идею, связанную с центром реабилитации. Есть несколько точек, где эта работа происходит. Но она, судя по всему, на первичной стадии находится - этого недостаточно. Нужно, чтобы она была всесторонней и включала все компоненты реабилитации. С соответствующим оборудованием, с работой психологов, получением новых компетенций и трудоустройством, - заявил Президент РФ.

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