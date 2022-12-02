В Шахтерске после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза, есть пострадавшие из числа сотрудников

Площадь пожара пока не уточняется. Фото: МЧС ДНР

В результате обстрела ВСУ в Шахтерске загорелась нефтебаза. Вследствие попадания снаряда воспламенились три емкости с хранящимся в них топливом. Об этом сообщил глава администрации города Александр Шатов.

- Уважаемые шахтерцы. В результате попадания снарядов произошло возгорание емкостей на нефтебазе города, - проинформировал мэр.

Градоначальник отметил, что на месте обстрела уже работают экстренные службы, и призвал жителей Шахтерска к осторожности. Площадь пожара пока не уточняется.

По предварительной информации, в результате удара по нефтебазе пострадали несколько человек.

По данным представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), украинские военные стреляли по Шахтерску из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Огонь был открыт в 18:40 со стороны населенного пункта Константиновка.

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