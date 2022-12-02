Патриарху Кириллу передали подарок от донецкого кузнеца Виктора Михалева

Патриарху Кириллу подарили розу из металла. Фото: Официальный сайт Московского Патриархата

Кузнец, друг донецкой «Комсомолки», Виктор Михалев изготовил для Патриарха Московского и всея Руси Кирилла сувенир из металла — розу, которая растет и пробивается через осколки снаряда. Этот подарок предстоятелю Русской православной церкви передал заместитель министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Виктор Орехов.

Кованое изделие можно использовать как прибор для письменных принадлежностей. Единую композицию составляют цветок — роза, хвостовик от снаряда и гильзы.

Донецкий кузнец Виктор Михалев рассказал «КП», что ему было приятно создать композицию для Патриарха.

— Очень рад, что мою работу передали. Давно хотел осуществить эту задумку, хорошо, что все получилось! Все что я делаю, я делаю с благими мыслями, воплощаю добро. Эта композиция также символизирует добрый, но в это же время суровый и стойки донбасский характер, ведь роза пробивается сквозь все преграды, через осколки, через все трудности, — говорит Виктор Михалев.

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