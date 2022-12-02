В зону ответственности Мариуполя перешли пять населенных пунктов на юге ДНР

С такой просьбой к властям обратились местные жители. Фото: УНМ ДНР
В зону ответственности администрации города Мариуполя были переданы пять населенных пунктов ДНР. Соответствующий указ подписал врио Главы Республики Денис Пушилин.
В документе говорится про поселки городского типа Талаковка, Сартана, Старый Крым, Ломакино и село Гнутово.
Напомним, ранее Денис Пушилин заявил о планах перевести Сартану, Талаковку и Гнутово под управление Мариуполя. С такой просьбой к нему обратились местные жители. Руководитель Республики напомнил, что после освобождения, чтобы быстрее наладить жизнь в этих населенных пунктах, они временно были отнесены к Новоазовскому району. И такое решение показало свою эффективность - там достаточно быстро удалось наладить жизнеобеспечение, меры соцподдержки и прочее. Сейчас людям территориально удобнее относиться к Мариуполю. Поэтому и был подписан соответствующий указ.
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