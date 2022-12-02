В ДНР с нового года больше не будут принимать к оплате гривну

Согласно федеральному конституционному закону денежной единицей на территории ДНР является рубль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со следующего года на территории Донецкой Народной Республики больше не будут принимать к оплате гривну - она уйдет из оборота. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Он отметил, что это решение было принято на федеральном уровне.

- С 1 января 2023 года обращение гривны на территории Донецкой Народной Республики будет прекращено. Уже с 1 января 2023 года расплатиться в магазинах, оплатить услуги и произвести расчеты ЖКХ можно будет исключительно в рублях, - заявил чиновник.

По словам премьера, если у жителей Республики на руках еще имеются наличные сбережения в гривне, то с 1 января 2023 года их можно будет обменять только в отделениях Промсвязьбанка, ЦМРБанка и МРБ-Банка.

- Обменять можно будет как банкноты, так и монеты, - пояснил Виталий Хоценко.

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