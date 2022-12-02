Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 декабря 2022 15:52

В ДНР с нового года больше не будут принимать к оплате гривну

Теперь расплачиваться за товары и услуги на территории Республики можно будет только в рублях
Ирина ДМИТРИЕВА
Согласно федеральному конституционному закону денежной единицей на территории ДНР является рубль

Согласно федеральному конституционному закону денежной единицей на территории ДНР является рубль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со следующего года на территории Донецкой Народной Республики больше не будут принимать к оплате гривну - она уйдет из оборота. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Он отметил, что это решение было принято на федеральном уровне.

- С 1 января 2023 года обращение гривны на территории Донецкой Народной Республики будет прекращено. Уже с 1 января 2023 года расплатиться в магазинах, оплатить услуги и произвести расчеты ЖКХ можно будет исключительно в рублях, - заявил чиновник.

По словам премьера, если у жителей Республики на руках еще имеются наличные сбережения в гривне, то с 1 января 2023 года их можно будет обменять только в отделениях Промсвязьбанка, ЦМРБанка и МРБ-Банка.

- Обменять можно будет как банкноты, так и монеты, - пояснил Виталий Хоценко.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР цены на товары будут не выше, чем в соседнем Ростове

Власти Республики прорабатывают возможности урегулирования этого вопроса с 1 января (подробнее)