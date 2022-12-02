В Донецке сообщили о прямом попадании снарядов в гастроном «Москва»

Зафиксирован прилет в супермаркет «Молоко» (бывший гастроном «Москва») в центре столицы. Фото: t.me/dnronline

В центре Донецка снова прилеты вражеских снарядов. В городе фиксируют многочисленные повреждения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Очевидцы сообщают о прямом попадании в гастроном «Москва». Также падение украинских снарядов отмечают в районе Комсомольского проспекта, улицы Челюскинцев, проспекта Маяковского, улицы Постышева, проспекта 25-летия РККА и Крытого рынка, - проинформировал мэр.

Уже поступила информация об одном пострадавшем мирном жителе по улице Челюскинцев.

Напомним, уже вторые сутки подряд под непрерывным огнем ВСУ находится центральная часть Донецка. Сегодня днем под огонь украинских боевиков попали жилые районы рядом с торговым центром «Донецк-Сити» в Киевском районе города. По данным мэрии, снарядами был поврежден автобус маршрута № 17, имеются множественные повреждения многоквартирных домов. В результате обстрела Донецка погибли 3 человека, еще 5 мирных жителей получили ранения.

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