В Свердловском районе ЛНР открыли два пункта обогрева

С приходом холодов и ухудшением погодных условий власти начали разворачивать пункты обогрева. Фото: dnr-online.ru

На территории Свердловского района в Луганской Народной Республике открыли два пункта обогрева. Об этом сообщили в местной администрации.

- В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности в зимний период, предупреждения травмирования населения и случаев гибели населения на территории города и района в случаях неблагоприятных метеоусловий открыты и работают два пункта обогрева, - заявили там.

Уточняется, что пункты работают ежедневно с 09:00 до 18:00 и расположены они по адресам: поселок городского типа Бирюково, улица Ленина, 110, Бирюковская амбулатория; город Червонопартизанск, улица Комсомольская, 7, управление по обеспечению жизнедеятельности города Червонопартизанска.

Тем временем на территории ДНР установилась очень ветреная погода. Порывы ветра до 23 метров в секунду делают малоприятным пребывание на улице. Эксперты указали на главного виновника такой погоды.

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