Два человека погибли во время обстрела центра Донецка со стороны ВСУ

В городе пострадали несколько многоквартирных домов. Фото: t.me/dnronline

В Донецке после массированного обстрела ВСУ есть жертвы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- По предварительной информации, погибли женщина и мужчина, еще одна женщина ранена, анкетные данные уточняются, - проинформировал мэр.

По данным администрации, в одном многоквартирном доме была повреждена кровля, еще в четырех нарушено остекление.

Напомним, сегодня днем украинские войска нанесли новый массированный удар по центру Донецка - из населенного пункта Орловка они выпустили 8 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Мощные разрывы были слышны в районе торгово-развлекательного центра «Донецк-Сити», расположенного в Киевском районе столицы. Как заявили в мэрии, во время обстрела города пострадал автобус маршрута № 17, имеются разрушения. Дончан призвали срочно покинуть улицы - так как имеется риск повторного обстрела.

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