Два человека погибли, еще семь получили ранения из-за обстрелов в ДНР

Последствия обстрела Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам более 30 раз. За это время противник выпустил в ее направлении 162 боеприпаса из реактивных систем залпового огня «Град», артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, танков и минометов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что под огнем ВСУ оказались десять населенных пунктов Республики, включая Донецк, Зайцево, Гольмовский, Майорск, Горловку, Пантелеймоновку, Ясиноватую, Каштановое, Яковлевку и Минеральное.

Жертвами обстрелов стали несколько мирных людей.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - женщины, в Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Ворошиловском районе Донецка, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что удары противника привели к повреждению 28 домов и 13 гражданских объектов в Республике.

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