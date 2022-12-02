Бороться с высокими ценами на недвижимость в ДНР планируют при помощи строительства нового жилья

В последнее время жители Республики начали жаловаться на завышенные цены на недвижимость. Фото: Минстрой ДНР

Цены на жилье в ДНР становятся просто непомерными - жители Республики начали жаловаться на то, что наблюдают резкий скачек стоимости недвижимости, особенно после присоединения региона к России. Однако покупательская способность самих граждан гораздо ниже, чем считают риелторы. Поэтому жители просят помощи у властей.

Вопрос достаточно сложный, так как у государства практически нет никаких инструментов для того, чтобы отрегулировать ситуацию - цены на недвижимость определяет сам рынок. И все же власти просматривают один вариант.

- Я вижу один только способ, который мы прорабатываем сейчас с федеральными ведомствами. Это, конечно же, строительство нового жилья. Да, обстрелы, война не закончена, но процесс строительства нового жилья должен начинаться уже сейчас, - заявил в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По словам руководителя Республики, уже есть обращения от инвесторов, готовых вложить свои деньги в такое строительство с целью насыщения рынка и продажи жилья, что абсолютно точно снизит цены на недвижимость.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В решении гуманитарных задач в Донбассе помогут представители российского бизнеса

Возможность содействия в данном вопросе обсудил с предпринимателями врио Главы ДНР Денис Пушилин (подробнее)