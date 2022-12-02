Старобельск и Хорошее в ЛНР попали под обстрел американских РСЗО HIMARS

На территории Республики прогремели несколько мощных взрывов. Фото: УНМ ЛНР

Сегодня ночью ВСУ открыли огонь по территории Луганской Народной Республики. Под обстрелом оказались город Старобельск и село Хорошее. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Там установили, что в ходе обстрела украинские войска использовали реактивные системы залпового огня американского производства HIMARS. По двум населенным пунктам они выпустили в общей сложности восемь снарядов. Информация о пострадавших уточняется.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:32 по населенному пункту Хорошее с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты); 03:00 по населенному пункту Старобельск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты), - проинформировали наблюдатели.

Ранее несколько мощных взрывов прогремели в Сватово. Город вновь подвергся ракетному удару со стороны украинских войск. Сообщается, что в его направлении ВСУ выпустили три ракеты HIMARS. В результате обстрела, по данным СЦКК, в Сватово повреждено остекление здания бывшего железнодорожного депо.

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