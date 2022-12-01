Сотрудник МЧС погиб в результате обстрела центра Донецка из «Градов»

Вечером под обстрел попали Киевский и Ворошиловский районы столицы Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Один сотрудник спасательного ведомства погиб и еще двое получили ранения в результате обстрела центра Донецка украинскими «Градами». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Там уточнили, что от полученных ранений скончался водитель служебного транспорта.

- С 19:10 начался очередной обстрел центра города, в результате чего двое сотрудников МЧС ДНР получили ранения, водитель служебного автомобиля пожарно-спасательного отряда города Донецка скончался на месте, - проинформировали в министерстве.

В ведомстве добавили, что один раненый спасатель был доставлен в больницу, а другого врачи реанимационно-противошоковой группы сначала осмотрели, а после оказания помощи также госпитализировали в медучреждение.

Напомним, ранее сообщалось, что центр Донецка был атакован украинскими боевиками дважды за день. Вечером под обстрел попали Киевский и Ворошиловский районы столицы. У полицейского отделения одного из них загорелись автомобили, а возле магазина «Изумруд» были повреждены многоквартирные дома. Информация обновляется.

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