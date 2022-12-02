В решении гуманитарных задач в Донбассе помогут представители российского бизнеса

Денис Пушилин пояснил, как эффективнее организовать данный процесс. Фото: Тг/Пушилин

Представители бизнеса других регионов России активно оказывают гуманитарную помощь Донбассу - и бойцам на передовой, и мирным жителям. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он рассказал, что обсудил с предпринимателями, как эффективнее организовать данный процесс. И пояснил, что для этого необходимо улучшить работу по сбору информации о потребностях населения и военных. Это мнение поддержали и другие участники встречи.

- Им нужно содействие в Республике: кому именно и что нужно, чтобы помощь была адресной, оперативной и закрывала самые наболевшие нужды, - подчеркнул лидер ДНР.

Руководитель Республики отметил, что содействие в этом вопросе окажет «Единая Россия». С представителями партии была заключена договоренность, что они облегчат организационные моменты оказания гумпомощи для меценатов на местах.

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