В Москве пообещали исполнить новогоднюю мечту девочки из Луганска

Подарить детям частичку заботы может каждый - на «Елке желаний» вы найдете заветные мечты всех, кто прямо сейчас нуждается во внимании. Фото: пресс-служба ЕР

Председатель политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в рамках проведения всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» исполнит новогоднюю мечту Елизаветы Остапенко, проживающей в ЛНР. Девочка очень хочет побывать в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Там рассказали, что про заветное желание юной луганчанки председатель партии узнал, когда снял новогодний шар с пожеланием ребенка с «Елки желаний» в Центральном исполкоме организации. Прочитав послание девочки, он пообещал помочь.

- Ей 11 лет. Мечтает побывать в Санкт-Петербурге. И надо мечту исполнить. Давайте этим займемся и обязательно отправим Лизу в Петербург. Город прекрасный. Мне как человеку из Петербурга это вдвойне приятно, - сказал Дмитрий Медведев.

Отметим, ранее сообщалось, что дети из новых регионов России также смогут принять участие во всероссийской предновогодней акции «Елка желаний», которая началась в Москве. Для этого следует до 10 декабря зарегистрироваться на одноименном сайте и подать заявку. Сама акция продлится до 28 февраля 2023 года.

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