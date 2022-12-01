В Донецке зафиксировали прямое попадание в гостиницу «Ramada» на набережной реки Кальмиус

Сегодня днем украинские боевики атаковали Ворошиловский район столицы из РСЗО «Град». Фото: t.me/RtrDonetsk

В Донецке после ракетного обстрела ВСУ было зафиксировано прямое попадание в здание гостиницы «Ramada», расположенной в районе набережной реки Кальмиус. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что вследствие удара были повреждены также два детских сада в центре города - № 334 и № 294, а также многоквартирные дома на бульваре Шевченко, Школьный и улице Набережная. Есть прямые попадания в квартиры, осколками выбиты десятки окон.

Не обошлось без пострадавших. На данный момент известно, что число раненых в Ворошиловском районе достигло трех человек.

- По бульвару Школьный, 4 ранена женщина 1946 и мужчина 1952 годов рождения. По улице Набережной, 137 ранена женщина 1940 года рождения, - заявили наблюдатели.

Напомним, сегодня днем украинские боевики атаковали Ворошиловский район столицы из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив в его направлении 10 ракет. Стреляли хаотично - не выбирая какой-то конкретной цели. Такими ковровыми бомбардировками ВСУ накрывают Донецк уже несколько месяцев подряд.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Раненный в Куйбышевском районе мирный житель скончался от полученных травм

Об этом заявили в Представительстве ДНР в СЦКК (подробнее)