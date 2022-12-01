В Донецке для круглосуточной работы котельных используют воду из шахт

Специалисты трудятся в две смены. Фото: ТГ/Хоценко

Москва вновь пришла на помощь Донецку - столица РФ направила сюда бригады коммунальщиков и дополнительную спецтехнику, которые обеспечивают подвоз воды к котельным. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Уточняется, что специалисты работают круглосуточно, сменяя друг друга. А для закачки системы отопления используют воду из шахт.

- Приехали из Москвы, работаем здесь уже две недели. Из шахты берем воду и завозим на котельные. Работа ведется круглосуточно, посменно меняемся со сменщиками: один в ночь, другой в день, - рассказал один из рабочих Владимир.

В столице благодарны москвичам за помощь.

- Выражаю искреннюю благодарность руководству Правительства Москвы за поддержку жителей Донецка! - написал Виталий Хоценко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке прорабатывают возможность использования шахтных вод для подпитки системы отопления. К такой практике уже прибегли в городе Кировское, где установили специальную насосную станцию. Она способна перекачивать до 200 кубов воды в час.

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