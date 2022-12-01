В Макеевке на шахте «Холодная Балка» ликвидировали пожар на глубине 750 метров

В тушении пожара были задействованы полсотни спасателей. Фото: МЧС ДНР

На шахте «Холодная Балка» в Макеевке ликвидировали пожар, возникший на глубине 750 метров. На его тушение у специалистов ушло более суток. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что огонь возник в восточной конвейерной магистрали предприятия рано утром 30 ноября. В 04:39 на аварийном участке было обнаружено задымление.

- Выявлен очаг горения на аварийном участке, за перемычкой №32, горение элементов крепи. Горноспасатели приступили к тушению водой от рукавной линии, - сообщили в спасательном ведомстве.

Уточняется, что в момент возгорания под землей находились 7 горняков, шесть из них вскоре вышли на поверхность, а один рабочий остался для поддержания жизнеобеспечения шахты.

В тушении пожара были задействованы 11 единиц техники и 50 человек личного состава МЧС.

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